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Олимпийская чемпионка Саади подала апелляцию на пожизненную дисквалификацию

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка Эльвира Саади подала апелляцию на решение Федерации спортивной гимнастики о пожизненной дисквалификации.

«Я не представлял интересы Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не пользовавшейся помощью адвоката, оплаченного Федерацией спортивной гимнастики Канады, но я представляю ее интересы в апелляции и могу сообщить, что она уже подана, дело продолжается», — цитирует TSN адвоката экс-гимнастки Эллиота Саккуччи.

Саади запрещена любая спортивная деятельность: тренерство, судейство, постановка программ, волонтерство и административная работа после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии.

71-летняя экс-спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. С 1991 года она живет в Канаде.

Советскую легенду гимнастики пожизненно отстранили от работы. За что пострадала Эльвира Саади

Спортивная гимнастика
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