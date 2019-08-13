Мустафина намерена выступить на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина приняла решение отказаться от участия в августовском Кубке России, однако продолжит бороться за попадание в состав национальной команды на октябрьский чемпионат мира в Германии.

- Я приняла решение отказаться от участия в Кубке России, - цитирует ТАСС 24-летнюю Мустафину. - Но это не означает, что я отказалась от своих намерений попасть в состав сборной на чемпионат мира. Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира - 2019 определится по итогам контрольных тренировок, которые пройдут за 10-15 дней до начала чемпионата мира.