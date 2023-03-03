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Сегодня, 23:07

Международная федерация гимнастики продлила санкции в отношении россиян

Мария Гусева
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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) продлил санкции в отношении России и Белоруссии до дальнейшего уведомления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Решение распространяется на российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц, включая судей. Гимнасты и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой FIG. Отмечается, что организация будет следить за ситуацией и может пересмотреть свое решение в случае изменения обстоятельств.

В марте FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: ТАСС
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