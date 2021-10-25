Российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о том, что чемпионат мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю не транслировал ни один российский телевизионный канал.

«Это очень обидно и даже унизительно, потому что на чемпионат мира с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира, — приводит слова Мельниковой ТАСС. — Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Это же не какой-то Кубок мира, тем более все проходит в олимпийский сезон. Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно».

21-летняя россиянка выиграла золотую медаль в личном многоборье, а также серебряную награду в вольных упражнениях и бронзовую в опорном прыжке.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершился 24 октября.