Мельникова победила в многоборье на турнире в Швейцарии

Российскя гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на Мемориале Артура Гандера в швейцарском Моргесе.

21-летняя спортсменка набрала 43,200 балла. Второй стала француженка Таис Бура (38,500), третьей — американка Сиена Алипио (38,450).

В соревнованиях мужчин победил Юл Молдауэр из США (57,450), вторым стал россиянин Никита Нагорный (57,450). Замкнул тройку украинец Илья Ковтун (57,400).

Мемориал Артура Гандера проводится с 1984 года в память о бывшем президенте Международной федерации гимнастики (FIG), возглавлявшем организацию с 1966 по 1976 год.