«Не успели подать протест». Мельникова рассказала, как судьи лишили ее золота ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в эфире «Первого канала» в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о скандальной ситуации, произошедшей на чемпионате мира в Китакюсю.

После выступления Мельниковой ее баллы (14,000) были лучшим результатом. Однако команда Японии подала протест на базу Маи Мураками. Ее оценку повысили, благодаря чему японка опередила Мельникову на 0,066 балла.

«Получилось так, что мне не дали полную сложность программы и мне не засчитали поворот, так как посчитали, что я его не докрутила. Меня поставили изначально на первое место. Выступила японка, ей так же не дали сложности, но потом они подали протест на то, что они хотят сложность выше. Ей пересмотрели программу и засчитали протест.

Мы не успели подать протест, к сожалению. На подачу протеста есть всего четыре минуты после вывода оценки. Его вообще подали, но, так как тренеры опоздали на две минуты, его отклонили. Случилась вот такая ситуация», — рассказала Мельникова.