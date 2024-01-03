Мельникова одним словом описала 2023 год

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова подвела итоги 2023 года и рассказала, что хочет пожелать российскому спорту на 2024 год.

«2023-й был для меня годом новых открытий. У меня было много разных интересных возможностей, которые я не упустила. Год получился очень удачным, несмотря на то, что не стал достаточно спортивным, потому что отсутствие международных стартов очень сильно повлияло на количество соревнований. В целом, удачный год для меня. Для российского года 2023-й был тяжелым. Весь год российский спорт жил в большом ожидании и надежде о решении об участии в Олимпийских играх. Год можно описать одним словом — надежда. Российскому спорту в предстоящем году желаю успешного проведения Игр БРИКС и Игр Дружбы в России», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.