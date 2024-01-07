Гимнастка Мельникова: «Мысли о завершении карьеры? Сначала выступлю на Играх Дружбы и БРИКС, потом посмотрим»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о планах на будущее. Она заявила, что мечтает поехать на третью Олимпиаду.

«Мысли о завершении карьеры? Сначала выступлю на Играх Дружбы и БРИКС, потом посмотрим. Все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Таких мыслей нет: заканчивается 2024 год, и я ухожу.

Да, и моя мечта была поехать на третью Олимпиаду. Но в 2028 году в 28 лет я вряд ли куда-то поеду. Не знаю", — цитирует Мельникову Sport24.

Спортсменка завоевала серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также стала обладательницей золотой и двух бронзовых медалей на Играх в Токио в 2020 году.