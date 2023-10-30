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Сегодня, 15:42

Макаров считает, что российские гимнасты могут остаться в 2024 году без чемпионатов Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров считает, что российские спортсмены лишатся права на участие в чемпионатах Европы 2024 года по прыжкам на батуте, а также по спортивной и художественной гимнастике, если Международная федерация гимнастики (FIG) до конца ноября не определится с критериями допуска россиян и белорусов до турниров под своей эгидой.

«Международная федерация гимнастики должна нам прислать критерии допуска, которые мы не получили до сих пор, а от этого зависит наше возвращение на международные старты. Я думаю, что крайний срок выработки критериев — это ноябрь, все ждут. В начале декабря состоится конгресс European Gymnastics, и если к этому времени не будет никакой ясности в вопросе допуска, то наших спортсменов на 100 процентов не допустят до чемпионатов Европы. Я не удивлюсь, если это произойдет, потому что до сих пор нет никакого решения», — приводит слова Макарова ТАСС.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.

Источник: https://tass.ru/sport/19153211
Спортивная гимнастика
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