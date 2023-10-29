Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:31

Олимпийская чемпионка Ахаимова объяснила, почему пока не может вернуться в спорт

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гимнастка Лилия Ахаимова объяснила, почему пока не может возобновить спортивную карьеру.

26-летняя спортсменка летом 2022 года приостановила карьеру из-за проблем с голеностопами.

«Все мы понимаем, что, находясь в составе сборной страны, все должны работать на максимуме, — цитирует Ахаимову ТАСС. — Для этого нужны и здоровье, и огромное желание. Но здоровья, к сожалению, не всегда хватает, потому что мы с самого детства очень много работаем. И чтобы вернуться, нужно сначала добиться того, чтобы оно было в порядке».

Ахаимова является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в Токио-2020. Также на ее счету две серебряные медали чемпионатов мира 2018 и 2019 года.

«Тренер говорила: не хочешь работать — уходи из зала!» Честный рассказ гимнастки Лилии Ахаимовой

Источник: ТАСС
Лилия Ахаимова
0
Читайте также
Темнокожая фигуристка выбрала программу против расизма и за BLM. Но что-то пошло не так
Рейтинг, в котором Россия выше США и Китая. Мы пересчитали медальный зачет Олимпиад
Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родионенко не верит, что Нагорный в ближайшее время объявит о завершении карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости