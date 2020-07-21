Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова высказалась о судьбе гимнастки Елены Мухиной, которая в 1980 году во время подготовки к Летним Олимпийским играм получила тяжелейшую травму позвоночника во время тренировки. Мухина после этого до конца жизни была прикована к инвалидному креслу. Она умерла в 2006 году.

— Можно обвинить не систему, а, скорее, личного тренера Лены — Михаила Яковлевича Клименко, -приводит RT слова Ивановой. — Он все время был ненасытен в работе. Очень рассчитывал, что Мухина выйдет на Олимпийские игры и выиграет вольные упражнения, потому что Лена на тот момент располагала суперпрограммой. Никто из всей нашей сборной не мог повторить то, что она вытворяла на брусьях и на вольных упражнениях. Но у неё была травма ноги, а с больной ногой (особенно когда спортсменка уже совсем уставшая) очень тяжело собраться на выполнение сложного элемента. Вот и случилась та страшная травма.

Это стало для всех нас огромной бедой, тем более что Мухина была не просто одной из гимнасток, а абсолютной чемпионкой Европы, где потрясла своей программой всех. Я судила те соревнования и видела, как дрогнула и ушла со старта даже Команечи, когда увидела выступления Лены. Но, повторяю, виновата здесь не система. Система — это когда что-то повторяется раз за разом. У нас, к счастью, подобных травм не случалось больше никогда, несмотря на то, что вид спорта считается очень травмоопасным.