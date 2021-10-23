Латынина высказалась о выступлении россиян на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась о выступлении российских спортсменов на чемпионате мира в японском Китакюсю.
«Для Григория Климентьева бронзовая медаль — это очень хороший показатель, это прилично. Ангелина Мельникова, к сожалению, взяла бронзу и «деревянную» медаль. Я уверена, что на вольных упражнениях она сможет завоевать «золото» для России», — приводит слова Латыниной Metaratings.ru.
Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. Он набрал 14,833 балла.
23 октября Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке (13,966). Ранее она выиграла золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/larisa-latynina-prokommentirovala-vystuplenie-rossiyskikh-gimnastov-na-chempionate-mira-v-yaponii-1093476/
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