Латынина высказалась о выступлении россиян на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась о выступлении российских спортсменов на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Для Григория Климентьева бронзовая медаль — это очень хороший показатель, это прилично. Ангелина Мельникова, к сожалению, взяла бронзу и «деревянную» медаль. Я уверена, что на вольных упражнениях она сможет завоевать «золото» для России», — приводит слова Латыниной Metaratings.ru.

Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. Он набрал 14,833 балла.

23 октября Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке (13,966). Ранее она выиграла золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье.