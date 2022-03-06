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Хоркина прокомментировала поступок гимнаста Куляка, который вышел на подиум с буквой Z

Микеле Антонов

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» поступок российского гимнаста Ивана Куляка на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.

«Если он это сделал, так нужно было. Значит, он так думает, считает. Потому что это одни из последних соревнований, на которых им разрешили выступать, к большому сожалению для всей мировой гимнастики. Без российских и белорусских спортсменов она будет скучна и неинтересна», — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.

Светлана Хоркина
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