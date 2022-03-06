В Госдуме прокомментировали поступок гимнаста Куляка, который вышел на подиум с буквой Z

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поступок российского гимнаста Ивана Куляка на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.

«Каждый спортсмен имеет право выражать свою позицию. Поступок Куляка достоин уважения. Мы живем в непростые времена, понятно, что спортсмен знал о решении международной федерации касательно выступлений наших гимнастов. В этой ситуации мы можем понять, кто нам товарищ, а кто нет. Мировая спортивная гимнастика без России будет выглядеть блекло», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.