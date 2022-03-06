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Сегодня, 13:38

«Снова лучшие!» Хоркина — о победах российских гимнасток на этапе Кубка мира в Дохе

Хоркина прокомментировала выступление российских гимнасток на этапе Кубка мира в Дохе
Микеле Антонов

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила успехи российских гимнасток на этапе Кубка мира в Дохе.

«Поздравляю наших гимнасток! Снова золото! Снова первые! Снова лучшие! Я ожидала такого результата от наших спортсменов. Они это доказали еще на Олимпиаде. Я рада, что они и сейчас находятся в прекрасной форме. И на брусьях, и на бревне, и в вольных упражнениях наши стали лучшими!» — сказала Хоркина «СЭ».

Россиянка Владислава Уразова стала первой в упражнениях на бревне на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. В финале она получила 13,200 балла.

Другая россиянка Мария Минаева одержала победу в вольных упражнениях (12,666).

Сборная России по спортивной гимнастике
Светлана Хоркина
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