Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко рассказал о своем самочувствии, а также о состоянии 18-летнего гимнаста Сергея Найдина. Ранее стало известно, что анализы спортсмена и тренера на коронавирус дали положительный результат.

— Сергей Найдин находится в великолепном настроении. Попал в эту историю — ну ничего, — сказал Родионенко. — Буквально полчаса назад общались с его личным тренером, и, зная индивидуальные особенности Сергея, я попросил подготовить ему комплекс упражнений специально для тех условий, в которых он находится. Мы постоянно созваниваемся, и не по одному разу в день. Главное, чтобы он был активен, потому что там и комната небольшая, и надо использовать время с пользой — он молодой, растущий и должен это понимать.

— Можете ли прокомментировать информацию, касаемо того, что вы ездили тренироваться из Новогорска на базу «Озеро Круглое». Не было ли это дополнительным риском с точки зрения заражения?

— Мы выполняли все то, что нам было разрешено. И все официальные распоряжения были законными, уместными, и мы работали в том режиме, который нам был разрешен. Но надо понимать, что «Озеро Круглое приспособлено для спортивной гимнастики во всех отношениях, там есть специализированные залы, тогда как в Новогорске можно выполнять тренировки лишь общего плана — это принципиальная разница.

— Хорошо ли вы себя чувствуете?

— Будем надеяться. Как говорится, вашими молитвами.

— Можете прокомментировать информацию о том, что результаты второго теста на коронавирус оказались отрицательными?

— Давайте мы будем жить завтрашним днем, а не тем, что было вчера. (Петр Григоренко)

Сегодня появилась информация о том, что повторный тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко показал отрицательный результат.