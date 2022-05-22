Гимнастка Мельникова рассказала о конкуренции в сборной России

Российская гимнастка, чемпионка мира и победитель Олимпийских Игр Ангелина Мельникова прокомментировала слова главного тренера сборной Валентины Родионенко, усомнившейся на ЧР-22 ее статусом лидера команды.

«Я не слышала слова Родионенко, что я больше не лидер сборной, но в целом для меня это не так значительно, не знаю как на это реагировать. Я обычно в своем мире нахожусь, для меня мои внутренние ощущения гораздо важнее чем те слова, которые мне говорят.

У нас всегда в России неплохая была внутренняя конкуренция и сейчас тоже девочки хорошие.

Я на чемпионат России не ездила, не смотрела, видела только оценки. Девочки выступили хорошо, думаю что ты наша сборная остается конкурентоспособной. У всех девочек был виден такой заряд положительный на работу», — сказала Мельникова.

Отметим, что в отсутствии Мельниковой медали ЧР выиграла Виктория Листунова.