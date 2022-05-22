Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала о возобновлении тренировок

Российская гимнастка, чемпионка мира и победитель Олимпийских Игр Ангелина Мельникова рассказала о том, как готовится к соревнованиям после паузы в карьере.

«Я пока еще нигде не была, у меня была пауза в карьере, поэтому я только сейчас возобновляю свои тренировки. Мне довольно легко восстанавливаться. Конечно же, моя форма сейчас не соревновательная, абсолютно. Но тренировочная, вполне могу прыгать, делать трюки. Я возвращаюсь в июне на базу, буду готовиться, по две тренировки в день. Так что будет месяц для того, чтобы подготовиться к Кубку в Калуге.

Задача сейчас вернуться в тонус. Давно не выступала, почувствовать спортивную атмосферу. Так что в Калуге цель просто выступить. А дальше Спартакиада у нас, посмотрим. Чемпионат России я в любом случае бы пропустила, решение было принято сразу после Олимпийских игр. Продлить паузу в карьере? Таких мыслей нет, отдохнула достаточно хорошо. И теперь хочется вернуться к тренировкам, делать упражнения по гимнастике», — сказала Мельникова.

Отметим, что последний раз Ангелина выступала на ЧМ-2021 осенью прошлого года.