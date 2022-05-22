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Сегодня, 15:37

Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что не ставит перед собой конкретных целей

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Игр Токио-2020 Никита Нагорный рассказал о своем тренировочном процессе.

«Позавчера я пришел первый раз в зал спустя месяц после чемпионата России. Начинаю готовиться к Кубку в Калуге. Сколько себя знаю, я никогда не ставлю для себя цели выиграть что-то. Цели подготовиться, попробовать собрать более сложные программы там, где я это не сделал», — сказал Нагорный.

Отметим, что на ЧР в Казани месяц назад Никита завоевал несколько медалей, в том числе и золотых.

Никита Нагорный
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