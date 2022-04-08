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8 апреля, 23:10

Тренер Родионенко допустила, что гимнаста Куляка могут дисквалифицировать пожизненно

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не исключает, что гимнаст Иван Куляк получит пожизненную дисквалификацию за свои действия на церемонии награждения в начале марта на турнире в Катаре.

«Я не обольщаюсь в ожидании решения Фонда гимнастической этики, — призналась Родионенко ТАСС. — Думаю, что санкции, которые предлагалось наложить на нас, будут реализованы. Если вспоминать первые слушания, то нам было очень неприятно. Люди считают, что действия Куляка не являлись только его инициативой, хотя я в очередной раз заявила тогда, что это было его личное решение. И я очень боюсь, что Куляка даже могут дисквалифицировать пожизненно».

Куляк на этапе Кубка мира, который проходил в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать на один год Куляка, а также двух тренеров сборной России — Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена. 31 марта Фонд гимнастической этики (GEF) провел первое рассмотрение дисциплинарного дела Куляка, Родионенко и Калабушкина.

Источник: https://tass.ru/sport/14330363
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