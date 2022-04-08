Тренер Родионенко допустила, что гимнаста Куляка могут дисквалифицировать пожизненно

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не исключает, что гимнаст Иван Куляк получит пожизненную дисквалификацию за свои действия на церемонии награждения в начале марта на турнире в Катаре.

«Я не обольщаюсь в ожидании решения Фонда гимнастической этики, — призналась Родионенко ТАСС. — Думаю, что санкции, которые предлагалось наложить на нас, будут реализованы. Если вспоминать первые слушания, то нам было очень неприятно. Люди считают, что действия Куляка не являлись только его инициативой, хотя я в очередной раз заявила тогда, что это было его личное решение. И я очень боюсь, что Куляка даже могут дисквалифицировать пожизненно».

Куляк на этапе Кубка мира, который проходил в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать на один год Куляка, а также двух тренеров сборной России — Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена. 31 марта Фонд гимнастической этики (GEF) провел первое рассмотрение дисциплинарного дела Куляка, Родионенко и Калабушкина.