Гимнастка Листунова намерена к концу лета избавиться от ошибок

Победительница чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье Виктория Листунова рассказала о подготовке к кубку страны.

Листунова одержала победу в женском индивидуальном многоборье чемпионата России в Казани, набрав в сумме 116,331 балла. Второе место заняла Ангелина Мельникова (112,531), третьей стала Ульяна Перебиносова (107,665).

«Я начала усложнять свои программы сразу после Спартакиады, — цитирует ТАСС Листунову. — На бревне у меня пока не все получается, случаются ошибки, но исполняемый мною элемент группы F очень сложный в плане координации. Я буду еще больше работать, чтобы на следующем важном старте, Кубке России, выполнить все без ошибок».

17-летняя Листунова является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье. Вместе с Мельниковой стала олимпийской чемпионкой Токио в командных соревнованиях.

Кубок России по спортивной гимнастике планируется провести в конце августа.