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Сегодня, 10:54

Сочи претендует на проведение Кубка России по спортивной гимнастике 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что ФСГР планирует провести кубок страны 2023 года в Сочи.

«Федерация спортивной гимнастики России планирует провести ближайший кубок страны в Сочи», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике 2023 года пройдет с 28 августа по 3 сентября. Планируется, что местом проведения соревнований станет «Сириус-Арена».

Источник: https://tass.ru/sport/17233797
Спортивная гимнастика
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