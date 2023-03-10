Сочи претендует на проведение Кубка России по спортивной гимнастике 2023 года

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что ФСГР планирует провести кубок страны 2023 года в Сочи.

«Федерация спортивной гимнастики России планирует провести ближайший кубок страны в Сочи», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике 2023 года пройдет с 28 августа по 3 сентября. Планируется, что местом проведения соревнований станет «Сириус-Арена».