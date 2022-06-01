Гимнастка Нагорная вспомнила о предложении руки и сердца после прыжка с парашютом

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья рассказала, как оригинально Никита позвал ее замуж.

— Как восприняла предложение руки и сердца после прыжка с парашютом? Это же такие сильные эмоции...

— У меня не возникло шока. Кто-то плачет, кто-то кричит, но тут такого не было. Разговаривала со своей подругой Лилией Ахаимовой о том, что должно произойти, чтобы реветь. Либо я неэмоциональная, либо все переигрывают.

Конечно, внутри кипят эмоции, но никогда такого не было, чтобы я это показывала.

— Как само предложение прошло?

— Я этого вообще не ожидала. Мы ехали на дачу к бабушке друга на шашлыки. Надела спортивные штаны и кофту. Ехали где-то два часа, подъезжаем к аэродрому, а Никита знал, что я мечтаю прыгнуть с парашютом. Очень обрадовалась. Прыгнули, я вся на эмоциях, а Никита хотел сделать предложение сразу после прыжка. Но в той зоне, где мы приземлялись, этого было нельзя делать, поэтому Никита отдал кольцо инструктору.

Он первый выпрыгнул, а я вторая. Приземлился, я ему машу рукой, кричу, а он куда-то убегает. Выхожу, спрашиваю Никиту, почему не дождался. И тут он меня обнимает, а потом встает на одно колено. Сразу же согласилась, но эмоций каких-то особых не почувствовала. Только потом начала осознавать, что это круто.

Никита давно собирался делать предложение, но тогда я была не готова.

— Почему?

— Не знаю, как-то не хотелось. Вдруг что-то поменялось бы... Года два мне из-за этого не делал предложение.

— Сколько у тебя прыжков?

— Один. Но прыгала с 200-метровой тарзанки в горах, после нее парашют не кажется таким крутым и опасным.

— Как решилась?

— Очень мечтала об этом. И девочки подарили путевку.

— Как Никита относится к твоим увлечениям?

— Спокойно — с тарзанки прыгали вместе.