Гимнаст Маринов поделился впечатлениями после первой победы на чемпионате России в многоборье

Российский гимнаст Даниэл Маринов рассказал о своих эмоциях после победы в мужском многоборье на чемпионате России в Казани. Второе место на соревнованиях занял Никита Нагорный.

«Сделал все хорошо, был запас — это победа. И внутри себя сказал, наконец-то! Даже на молодежных соревнованиях я пока ни разу не занимал первое место в многоборье. А тут сразу на чемпионате России это получилось сделать. Год назад тоже пытался, но это был мой первый старт, я не знал, что и как бывает. Сейчас уже с опытом, влился во всю эту историю, понял, как уверенно себя вести на помосте, на соревнованиях.

Уверенность в себе была с самого начала. Я много читал материалов, где писали обо мне как о фаворите, помогут ли Маринову родные стены или нет... Но я старался на это не сильно обращать внимание. На своем первом чемпионате я полетел буквально, на меня свалилась такая дикая ответственность, которой я ранее никогда не испытывал. Так много людей болели, смотрели. Не знал как себя чувствовать. Как будто не в своей тарелке был. А сейчас для меня это в помощь уже, как броня. Родные стены помогают, но только если ими правильно пользоваться», — сказал Маринов.

Даниэл родился в Болгарии и ранее выступал за эту сборную. Сейчас Маринов живет в Казани.