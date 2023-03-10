Хоркина: «Спортсмены одинаково должны выкладываться как на чемпионате России, так и на международных стартах»

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина высказалась о том, как российским спортсменам находить мотивацию без международных соревнований.

«Если спортсмены считают себя профессионалами, то они одинаково должны выкладываться и настраивать себя как на чемпионат России, так и на международные старты уровня чемпионата мира», — цитирует Хоркину ТАСС.

Международная федерация спортивной гимнастики в марте прошлого года отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях. В январе этого года МОК предложил допустить спортсменов в нейтральном статусе.