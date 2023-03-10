Российский гимнаст Даниэл Маринов рассказал о своих эмоциях после победы в мужском многоборье на чемпионате России в Казани и перспективах на международной арене.

Второе место на соревнованиях занял Никита Нагорный.

«Готов ли к международным стартам? Думаю, что готов, вполне. С нетерпением жду когда нам откроют международные арены и мы там будем показывать свое мастерство. Показывать, что Россия — это машина. Красная машина. Сегодня были ошибки. Во второй день всегда сложнее выступать, тем более когда ты лидируешь. Было непросто, но главное все получилось без грубых помарок. В душе сейчас такое умиротворение. Я столько лет к этому шел. Следующие цели, надеюсь, теперь будут международные», — сказал Маринов.

Даниэл родился в Болгарии и ранее выступал за эту сборную. Сейчас Маринов живет в Казани.