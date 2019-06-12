Федерация гимнастики США исключила чемпионку мира за мем о насилии

Американская гимнастка Терин Хамфри исключена из национальной федерации после публикации мема в социальной сети. Надпись в ее посте была такая: "То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием".

– Я говорила только о моем опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость, – приводит слова Хамфри KSHB. – В этом меме я имела в виду только тренировки. Я даже не думала, что его могут понять по-другому.

Напомним, что в последнее время американская гимнастика прошла через череду скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Хамфри, которая в 2003 году стала чемпионкой мира, также отметила, что после публикации мема ей стали угрожать и обещали сжечь дом.