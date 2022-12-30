Девятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Латынина попала в больницу

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина сообщила о том, что она попала в больницу.

«Я сейчас в больнице, поэтому не могу с вами связаться. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — приводит Metaratings слова 88-летней Латининой.

Помимо того что Латынина успешно выступила на Олимпийских играх, она является девятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Она является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).