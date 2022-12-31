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Сегодня, 13:20

Гимнаст Далалоян остался доволен своими результатами в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян остался доволен показанными в 2022 году результатами.

«Несмотря на то, что мы не выступали на международной арене, чемпионаты мира и Европы были пропущены, в России у нас были соревнования очень высокого уровня. Заметно, как министерство спорта и олимпийский комитет работают над тем, чтобы предоставлять нам все условия, чтобы мы были в тонусе, чтобы мы были готовы конкурировать на международной арене. Честно говоря, я доволен своими результатами в этом сезоне.

Не считая пропущенного Кубка России, год был замечательным. Я выиграл абсолютное золото на чемпионате России в первом полугодии, и Спартакиада сильнейших спортсменов подарила мне медали каждой пробы. Безумно доволен, но хотелось бы уже переходить на более высокий уровень своих комбинаций и их исполнения», — сказал Далалоян ТАСС.

26-летний гимнаст является победителем командных соревнований на Олимпийских играх в Токио. Он также является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16727011
Артур Далалоян
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