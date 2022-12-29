Хоркина: «Гимнастика ни тогда, ни сейчас не могла и не может существовать без спортсменов из России»

Хоркина заявила, что гимнастика не может существовать без спортсменов из России

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала видео МОК на тему «Эволюции женской спортивной гимнастики», в котором не было российских спортсменок.

«Это повод подать в суд? Конечно, можно и судиться, и бороться. Пусть это останется на их совести. Гимнастика ни тогда, ни сейчас не могла и не может существовать без наших спортсменов. Может быть, просто делал это видео какой-то непрофессионал. Но мне с трудом в это верится», — приводит слова Хоркиной Metaratings.ru.

В начале декабря саммит Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе рекомендацию об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров.