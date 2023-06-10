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Далалоян: «Если представится возможность поработать в Госдуме, то я всегда «за» работать на развитие страны»

Алина Савинова
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Российский гимнаст Артур Далалоян ответил на вопрос о своих ближайших жизненных планах.

«Завершение карьеры в случае пропуска Олимпиады? Это самые последние мысли, которые у меня будут в голове. Если я пока тренируюсь, ставлю перед собой цели, то не думаю о завершении карьеры. А что будет через год — посмотрим. Век спортсмена в гимнастике — короткий. До 30-35 лет тяжело заниматься любимым делом. Сейчас я в том возрасте, когда все ближе становится момент, когда стоит задуматься о том, что делать дальше. На этот случай я посвятил год образованию — прошел профессиональную переподготовку в экономическом университете по государственному и муниципальному управлению. Поработать в Госдуме? Пока не ставлю цели на это. Просто структура страны мне была интересна, поэтому немного ее изучил. Напрашиваться куда-то не хочу. Но если представится возможность поработать в Госдуме, то я всегда «за» работать на развитие страны, молодежи и спорта», — цитирует Далалояна Sport24.

27-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2020 года, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Российские гимнасты с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-10-gimnast-dalaloyan-predstavitsya-vozmozhnost-poyti-v-gosdumu-ya-vsegda-za-rabotat-na-razvitiye-rossii
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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