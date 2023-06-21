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Сегодня, 20:36

Никита и Дарья Нагорные стали родителями

Мария Гусева
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Никита и Дарья Нагорные.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена Дарья в социальной сети сообщили, что стали родителями.

«Малыш с нами. 21.06.2023», — написали спортсмены.

Никита и Дарья Нагорные с ребенком.
Фото Соцсети

Никита и Дарья поженились в 2018 году.

Нагорный завоевал золото на Олимпиаде в Токио в командных соревнованиях, а также у 26-летнего спортсмена три золота чемпионатов мира. Дарья Нагорная (Спиридонова) — чемпионка мира 2015 года.

Никита Нагорный и&nbsp;Дарья Спиридонова. «Когда узнал о беременности, три дня носил ее на руках». Невероятная история любви гимнастов Никиты и Дарьи Нагорных

Дарья Нагорная (Спиридонова)
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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