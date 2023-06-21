Никита и Дарья Нагорные стали родителями

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена Дарья в социальной сети сообщили, что стали родителями.

«Малыш с нами. 21.06.2023», — написали спортсмены.

Никита и Дарья Нагорные с ребенком. Фото Соцсети

Никита и Дарья поженились в 2018 году.

Нагорный завоевал золото на Олимпиаде в Токио в командных соревнованиях, а также у 26-летнего спортсмена три золота чемпионатов мира. Дарья Нагорная (Спиридонова) — чемпионка мира 2015 года.