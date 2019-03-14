Далалоян и Пасека – в предварительном составе сборной России на ЧЕ в Польше

Двукратные чемпионы мира Артур Далалоян и Мария Пасека вошли в предварительный состав сборной России на на чемпионат Европы в Польше, сообщает ТАСС. Срок приема заявок завершился 13 марта, но команды могут внести по одному изменению.

ЧЕ пройдет с 10 по 15 апреля в польском Щецине.

– В предварительный состав женской сборной России включены Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Анастасия Ильянкова и Мария Пасека. В мужскую шестерку вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Илья Кибартас и Денис Аблязин.

Может быть, мы включим Владислава Поляшова. У нас сейчас пройдут несколько зарубежных стартов, после которых мы можем внести определенные корректировки в состав на чемпионат Европы, – цитирует ТАСС старшего тренера национальной команды Валентину Родионенко.

Далалоян стал победителем в соревнованиях в многоборье и вольных упражнениях на первенстве планеты 2018 года в Дохе. Также спортсмен выиграл серебряные медали в опорном прыжке и командных соревнованиях, а еще ему удалось занять третье место на брусьях.

Пасека завоевала золотую медаль на летней Универсиаде в 2017 году в тайваньском городе Тайбэй. Спортсменка ранее стала чемпионкой России в опорном прыжке.

Все о спортивной гимнастике – здесь