Пасека и Нагорный выиграли золотые медали чемпионата России

Мария Пасека завоевала золото чемпионата России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Она набрала 14,583 балла. Серебряным призером стала Ангелина Мельникова (14,183), третье место заняла Татьяна Набиева (13,949).

В упражнении на разновысоких брусьях лучшей стала Анастасия Ильянкова (14,433 балла). Второе место заняла Анастасия Агафонова (14,300), третье - Ангелина Мельникова (14,233).

Никита Нагорный стал лучшим в упражнении на коне - 14,366 балла. Второе место занял Сергей Ельцов (14,233), третье - Кирилл Прокопьев (14,200).

Нагорный также выиграл золото в упражнении на кольцах (14,266 балла). Вторым стал Илья Кибартас (14,133), третье место разделили Денис Аблязин и Никита Игнатьев (14,133).

Первое место в вольных упражнениях занял Дмитрий Ланкин (14,300). Нагорный завоевал серебро (14,100), Кирилл Прокопьев - бронзу (14,033).