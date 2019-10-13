Далалоян доволен своим выступлением на чемпионате мира в Штутгарте

Российский гимнаст Артур Далалоян признался, что доволен своим выступлением на чемпионате мира-2019 в Штутгарте. 23-летний спортсмен завоевал четыре медали: золото в мужском командном многоборье, серебро в опорном прыжке, серебро в личном многоборье и бронзу в упражнениях на перекладине.

— Могу сказать, что на опорном прыжке ожидал от себя более чистого исполнения, это все-таки мой снаряд, сами элементы я выполняю хорошо, немножко подвело приземление, — приводит ТАСС слова Далалояна. — В любом случае доволен своим выступлением, отработал от начала и до конца, это самое главное, в том году перекладина тоже была шестым снарядом, не было сил, я допустил падение. В этом году исправился, усложнил комбинацию, вышел и сделал ее от начала и до конца, сам за себя, конечно, очень рад, но могу лучше.

Далалоян является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.