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Чемпион мира Далалоян пропустит сбор на «Озере Круглом» из-за проблем со здоровьем

09:30
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Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит первый сбор на базе «Озеро Круглое» из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС.

 — Сейчас прохожу лечение кисти и ноги, которое откладывал из-за подготовки к Олимпиаде, — сказал Далалоян. — Во время карантина я созвонился с федерацией, попросил добро на то, чтобы они оплатили мне курс в частной клинике, там есть хороший травматолог, с которым я на связи, он всегда лечил меня. В итоге я договорился с федерацией и тренерами, что пройду курс сейчас, все были за, но потом стало известно о начале сбора. Андрей Федорович предложил отложить лечение, что, как мне кажется, нелогично и нецелесообразно, либо закончить его и не ехать на сбор, и мы вместе решили, что лучше выбрать второй вариант.

Думаю, больше трех недель получится задержка. После 26 мая мне еще через две недели нужно пройти третью процедуру, и если все это дает положительный результат и травматолог говорит, что лечение закончено, мы будем думать, как попасть на «Озеро Круглое». Если же их не хватит, я буду делать четвертую и пятую процедуры, чтобы долечить до конца, потому что здоровье сейчас — самое главное. Чтобы приступить к полноценным тренировкам, нужно поправить его.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/855357

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