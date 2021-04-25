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Белявский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

17:25

Россиянин Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.

29-летний гимнаст набрал 14,066 балла. Вторым стал немец Андреас Тоба (13,833), третьим стал представитель Турции Адем Асиль (13,766).

Напомним, Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпиады 2016 года.

В Базеле он завоевал серебряные награды в личном многоборье и упражнениях на брусьях.

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