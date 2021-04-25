Белявский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы
17:25
Россиянин Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.
29-летний гимнаст набрал 14,066 балла. Вторым стал немец Андреас Тоба (13,833), третьим стал представитель Турции Адем Асиль (13,766).
Напомним, Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпиады 2016 года.
В Базеле он завоевал серебряные награды в личном многоборье и упражнениях на брусьях.
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