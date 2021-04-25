Белявский стал серебряным призером чемпионата Европы

Россиянин Давид Белявский завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы в Базеле. Его результат 15,133 балла.

Первое место занял Ферхат Арикан из Турции (15,300), третье место разделили швейцарец Кристиан Бауманн и немец Лукас Даузер (15,100).

Россиянин Никита Нагорный занял шестое место (14,666).

29-летний Белявский ранее завоевал серебряную медаль в личном многоборье.

Напомним, что Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпиады 2016 года.