Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Белявский стал серебряным призером чемпионата Европы

16:19

Россиянин Давид Белявский завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы в Базеле. Его результат 15,133 балла.

Первое место занял Ферхат Арикан из Турции (15,300), третье место разделили швейцарец Кристиан Бауманн и немец Лукас Даузер (15,100).

Россиянин Никита Нагорный занял шестое место (14,666).

29-летний Белявский ранее завоевал серебряную медаль в личном многоборье.

Напомним, что Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпиады 2016 года.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Диетологи перечислили 10 продлевающих молодость продуктов
Камера сняла драку со стрельбой на парковке у ТЦ в Москве
? Какие знаки зодиака покоряют с первого взгляда

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд