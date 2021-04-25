Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Сборная России с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле. Россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.

Второй в зачете стала Великобритания (1 золото, 1 серебро, 4 бронзы). Тройку замкнула Швейцария (1 — 1 — 1).

Две золотые медали сборной России принес Никита Нагорный, который стал первым в личном многоборье и вольных упражнениях. Давид Белявский был лучшим в упражнениях на перекладине. Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова — в упражнениях на разновысоких брусьях.