Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
17:30
Сборная России с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле. Россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.
Второй в зачете стала Великобритания (1 золото, 1 серебро, 4 бронзы). Тройку замкнула Швейцария (1 — 1 — 1).
Две золотые медали сборной России принес Никита Нагорный, который стал первым в личном многоборье и вольных упражнениях. Давид Белявский был лучшим в упражнениях на перекладине. Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова — в упражнениях на разновысоких брусьях.
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