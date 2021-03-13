Аблязин завоевал серебро на чемпионате России

Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в упражнении на кольцах на чемпионате России в Пензе.

Аблязин набрал 14,633 балла.

Он по качеству исполнения проиграл Григорию Климентьеву, у которого такой же результат.

Третьим стал Артур Далалоян (14,533 балла).

напомним, что выступление на чемпионате России стало первым для Аблязина после длительной паузы из-за двух тяжелых травм.