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Далалоян выиграл опорный прыжок на чемпионате России по спортивной гимнастике

15:13

Артур Далалоян завоевал золото чемпионата России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования прошли в Пензе.

Далалоян получил 14,883 балла. Второе место занял Мухаммаджон Якубов (14,333), третье — Дмитрий Ланкин (14,250).

В упражнениях на брусьях победил Владислав Поляшов (14,533). Вторым стал Далалоян (14,266), замкнул тройку Александр Карцев (13,9).

В упражнениях на перекладине победил Карцев (14,133). Вторым стал Алексей Ростов (14,066), третьим — Руслан Макаров (13,733).

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