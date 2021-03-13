Белявский, Далалоян, Уразова и Мельникова стали чемпионами России по спортивной гимнастике

Гимнасты Давид Белявский и Владислава Уразова стали чемпионами России в упражнениях на отдельных снарядах.

Турнир проходит в Пензе.

Белявский стал лучшим в упражнениях на коне с результатом 14,500 балла. Второе место занял Александ Карцев (14,100), третьим — Никита Игнатьев (14,100).

Уразова победила в упражнениях на разновысоких брусьях с результатом 15,000 балла.

Второй стала Виктория Листунова (14,833 балла). Тройку замкнула Ангелина Мельникова (14,666 балла).

Артур Далалоян первенствовал в вольных упражнениях с результатом 14,966 балла.

Вторым стал Александр Карцев (14,000 балла), бронза у Мухаммаджона Якубова (13,800 балла).

Ангелина Мельникова заняла первое место в опорном прыжке.

Мельникова получила 14,299 балла. На втором месте — Виктория Листунова (13,766 балла), на третьем — Юлия Бирюля (13,766 балла).