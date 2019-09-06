Аблязин вошел в предварительный состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Денис Аблязин включен в предварительный состав сборной России для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии. Турнир пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте, сообщает ТАСС.

Ранее в предварительный состав российской команды на турнир вошли Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова и Анастасия Агафонова. Согласно регламенту соревнований, тренеры сборных, принимающих участие в турнире, должны определиться с окончательном составами к 16 сентября.