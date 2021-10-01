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46-летняя гимнастка Чусовитина объявила о возобновлении карьеры

12:29
Оксана Чусовитина. Фото Getty Images
Оксана Чусовитина. Фото Getty Images
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Гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, сообщила о возобновлении карьеры.

«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина в сторис Instagram.

В июле 46-летняя спортсменка объявила об окончании карьеры.

В 2016 году ее включили в Книгу рекордов Гиннесса как единственную в мире участницу семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве.

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Сергей Разин все материалы автора

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