46-летняя гимнастка Чусовитина объявила о возобновлении карьеры
12:29
Гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, сообщила о возобновлении карьеры.
«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина в сторис Instagram.
В июле 46-летняя спортсменка объявила об окончании карьеры.
В 2016 году ее включили в Книгу рекордов Гиннесса как единственную в мире участницу семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.
На Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве.
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