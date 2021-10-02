Гимнаст Ланкин пропустит чемпионат мира в Японии из-за травмы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Дмитрий Ланкин пропустит чемпионат мира из-за травмы.

«Ланкин травмировался, он на тренировке порвал ахилл. На этой неделе ему сделали операцию, сшили все. Но я думаю, что на полгода он выбыл из строя. Вместо него в заявку на чемпионат мира мы опять включили Якубова.

У Якубова были проблемы с голеностопом, и мы боялись, что все очень серьезно. Но тщательное обследование показало, что у парня был простой ушиб, поэтому мы решили вернуть его в состав. Этот молодой гимнаст очень прогрессирует, показывает очень хорошие прыжки. Якубов — одна из наших надежд на следующую Олимпиаду в Париже», — приводит слова Родионенко ТАСС.

В составе сборной России также выступят Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.