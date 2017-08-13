Юрий Шахмурадов: "Россиянки хотят попасть в тройку медального зачета на ЧМ"

Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов сказал, что основная надежда команды связана с серебряным призером Олимпиады-2016, капитаном Валерией Кобловой. По словам специалиста, колоссальным преимуществом обладают спортсменки из Японии.

- Задачи перед нашей командой стоят самые высокие - все спортсменки должны бороться за медали, - цитирует "Р-Спорт" Шахмурадова. - Я считаю, что если ты представляешь Россию, на чемпионате мира ты должен показать максимальный результат и бороться за призовое место. И в общекомандном зачете мы будем стараться попасть в первую тройку.

Основная надежда связана с Валерией Кобловой (до 58 кг). Также мы рассчитываем на хорошо зарекомендовавшую себя в этом году Любовь Овчарову (до 60 кг), выигравшую чемпионат Европы. Неплохие результаты могут показать опытная Валерия Лазинская (до 63 кг), молодая и прогрессирующая Дарья Лексина (до 48 кг), заметно прибавившая в мастерстве Стальвира Оршуш (до 53 кг) и другие наши девушки.

Если говорить о конкуренции, то японки, конечно, имеют колоссальное преимущество. Но в последнее время заметно прибавили китаянки, также сильны спортсменки из Монголии, США, Канады, Украины, Азербайджана, Швеции, Польши и некоторых других стран.

Отметим, что также на чемпионате мира выступят Мария Гурова (до 55 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг). Турнир пройдет в Париже с 21 по 26 августа.