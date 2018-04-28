Украинскому борцу запретили ехать в Россию на соревнования

Олимпийский серебряный призер-2016 борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Инстаграме заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы в Каспийск. По словам украинца, он сделал все возможное, чтобы принять участие в соревнованиях.

– Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! – написал Беленюк. – Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции!

Напомним, 14 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинским спортсменам запрещается участвовать на турнирах в России.

Беленюк занимается греко-римской борьбой с 2000 года. 27-летний спортсмен побеждал на чемпионате мира и дважды на чемпионатах Европы.