Овчарова порвала переднюю крестообразную связку на чемпионате мира

Главный тренер женской сборной России по спортивной борьбе Юрий Шахмурадов сообщил, что Любовь Овчарова порвала переднюю крестообразную связку колена в схватке на чемпионате мира во Франции. Он также добавил, что ситуация с Валерией Кобловой, которая также получила серьезную травму на турнире, прояснится в ближайшие дни.

– Овчарова получила травму ноги, сделаны рентгеновские снимки, у нее диагностирован разрыв передней крестовидной связки, – приводит "Р-Спорт" слова Шахмурадова. – И очень важно, чтобы она сумела восстановиться к чемпионату Европы 2018 года в Дагестане. Я думаю, что Люба сможет это сделать и выступит на чемпионате Европы. Это очень перспективная девушка, и она находится в олимпийской обойме к Играм 2020 года в Токио.

Она сейчас очень расстроена. Потому что тех спортсменок, которые завоевали серебряные и бронзовые медали, она побеждала не раз – и третьего призера Анастасию Григорьеву, и ставшую второй Эллисон Раган.

Кобловой в Москве будет сделана магнитно-резонансная томография, которая и определит точный диагноз. Валерия знает, как лечиться и восстанавливаться после такой травмы. И мы тоже на нее рассчитываем.