Михаил Мамиашвили: "Условие о визовой поддержке участников спортивных соревнований в США систематически не выполняется"

Олимпийский чемпион, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили положительно относится к предложению представителя МИДа Марии Захаровой не проводить в США международных соревнований.

- Очень правильная позиция, потому что одно из основных положений, по которому предоставляется право проведения тех или иных мероприятий - обязательное содействие в предоставлении въездных виз для спортсменов и специалистов, - напомнил Мамиашвили. - И это один из пунктов, который в США на соревнованиях по разным видам спорта, к сожалению, систематически не выполняют.

- Совсем недавно проблемы с этим возникли и у сборной России по вольной борьбе.

- Особых проблем не было - нам просто не дали визы на Кубок мира, и все. Такие же сложности испытывают многие представители Ирана, Украины, Казахстана.

- Насколько вероятен отказ международных федераций, в том числе и Объединенного мира борьбы, от проведения стартов в США?

- Очень реально. Специально обострять ситуацию никто не намерен. Но тем не менее, при предоставлении заявок в UWW представителями США этот вопрос будет базовым. К сожалению, наши друзья, представляющие Соединенные Штаты в международной федерации, не имеют влияния на департамент, выдающий визы. С ними в этом вопросе совершенно не считаются. (Антон БАБОШИН)