Михаил Мамиашвили: "Мы разочарованы, что украинским борцам запретили участвовать в ЧЕ"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил разочарование тем, что украинским борцам запретили участвовать в чемпионате Европы в Каспийске. Ранее серебряный призер Олимпиады-2016 украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили участвовать в чемпионате Европы в Каспийске за неделю до выезда на турнир.

– Для нас, международной федерации и России это серьезнейшее разочарование. Публика в Каспийске хотела увидеть воочию блистательного спортсмена Жана Беленюка, порадоваться, попереживать ему, отдать должное его мастерству, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – Для того чтобы такой большой спортсмен мог проявить свои сильные качества, для украинской команды были бы созданы комфортные условия. Как и для всех участников: безопасность, логистика, питание.

Этот неоправданно глупый шаг сложно комментировать. Если (запрет) является правдой, мы разочарованы. Ждали Украину, ждали спортсменов, это сильная команда, одни из конкурентов. В женской вольной борьбе что ни фамилия, то претендент на пьедестал. Бог им судья, кто принимает такие решения. Совершенно ненужная ситуация (с запретом).